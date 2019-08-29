На Тернопільщині у селі Нападівка прощаються з Віталієм Собком.

20-річний хлопець загинув у зоні ООС 25 серпня. Люди, які знали хлопця особисто, кажуть – на війну він пішов добровольцем. Напередодні трагедії телефонував рідним, розповідав що все гаразд і вітав усіх з Днем Незалежності, йдеться в сюжеті Тернопіль 1.

Загиблого у зоні ООС Віталія Собка привезли на малу батьківщину. Військовослужбовця 35-ої бригади морської піхоти Збройних Сил України спершу зустріли у селі Снігурівка Лановецького району. Попрощатись із бійцем прийшло безліч жителів громади. Люди плакали та проводжали хлопця у його рідне село, стоячи на колінах.

Ховають бійця сьогодні у селі Нападівка. У ці дні уся Тернопільщина у жалобі.