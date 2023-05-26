На Тернопільщині прощаються із Володимиром Сухим, котрий загинув у запеклих боях під Бахмутом. ФОТО

Сьогодні на Тернопільщині прощаються із воїном Володимиром Сухим, котрий загинув у запеклих боях під Бахмутом.

Вчора Герой повернувся “на щиті” додому, у рідне село Калинівщина Чортківського району.

У Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові відбулося богослужіння, після чого тіло бійця зустріли у рідному селі. У Володимира Сухого залишилися батьки, дружина, діти, брати…

Герой знайде вічний спочинок поблизу загиблих побратимів у селі Білобожниця. Чин похорону розпочнеться об 11-й годині.