У селі Соколів Теребовлянського району сьогодні-завтра прощатимуться з 86-річним кліриком Тернопільської єпархії ПЦУ митрофорним протоієреєм Андрієм Яцківим.

Як повідомляють Тернополяни, священник помер 31 січня в Іспанії, де перебував у родині доньки.

А народився він 13 грудня 1933 року Підгайцях. З 1985 по 2017 рік служив у храмі святої преподобної Параскеви с.Соколів на Теребовлянщині.

Тут сьогодні, 10 лютого, відслужать за ним панахиду. Початок богослужіння о 18:00.

Похорон священника відбудеться у вівторок, 11 лютого. Початок о 9:00.

«Отець Андрій запам’ятається всім, як добрий, щирий та відданий Церкві служитель Вівтаря, який своєю ревною працею на винограднику Христовому подавав приклад простого та чесного життя пастиря та християнина», – кажуть в Тернопільській єпархії ПЦУ.