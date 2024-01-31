Сьогодні на Тернопільщині проведуть в останню земну дорогу захисника Романа Деремешка. Йому було лише 23 роки.

Про загибель Романа повідомив голова Купчинецької громади Ігор Країнський.

“Біль, смуток і велике горе несе нам війна…

Сьогодні вона прилетіла в нашу громаду чорною звісткою про те, що забрала ще одне молоде життя Сина України. Загинув Роман Деремешко (2000 року народження), який працював вчителем фізкультури у Яструбівській гімназії, навчав дітей, любив життя…

Співчуваю батькам, які втратили єдиного сина. Співчуваю кожному, хто знав і любив Романа…

Велике горе, непоправна втрата…

Хай спочиває в мирі його душа. Вічна пам’ять!”.

“Сумна звістка увірвалась у наше село. Клята війна, вона забирає найкращих. Ромко, Рома, Ромчик, Роман наш колишній учень. Вихований , допитливий, старанний, кмітливий, спортивний, веселий , таким ми його пам’ятаємо. Звичайний хлопчина , який став юнаком і пішов боронити свою землю від ворога. Важко писати про ЛЮДИНУ у минулому часі. А ще важче підібрати слова співчуття батькам , єдиного сина. Сум, жаль, сльози, біль. Чому???? Вічна пам’ять нашому Ромку!!!!!! Глибока шана та низький уклін батькам !!!!! Сумуємо, співчуваємо, молимося . Твоя душа Ромку вже там, де немає болю суму та печалі…… Вічна та світла пам’ять нашому РОМКУ”, – написала на сторінці Денисівської гімназії імені Іванни Блажкевич, де навчався Герой, Марія Вальчишин.

“Ви його не знали, або може знали.

Є в мене друг (казати, що був поки не можу) і коли почалося повномасштабне вторгнення він взяв зброю і пішов проти ворога.

В нас в кожного були якісь плани на життя, ми б хотіли створювати сім’ї, робити роботу, яка до душі і просто займатися своїми справами, але війна вносить корективи і змінює життя на до та після.

Ми з Ромком випускники однієї альма-матері, одного педколеджу і по житті ми б мали йти і викладати кожен свій предмет.

Завтра ми будемо прощатися з Деремеєм і що ми можемо зробити на зараз – це підтримати його сім’ю.

Вчителі теж тримають зброю.

Роман Деремешко назавжди в строю

Підтримати сім’ю Деремешка ви можете гривнями на банку.

Кошти будуть передані його мамі.

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