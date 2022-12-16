Сьогодні, 16 грудня на Тернопільщині прощаються із бійцем Максимом Михно. Вчора домовину з тілом Захисника зустріли в Шумській громаді.

Сотні людей прийшли, щоб віддати шану відважному військовому. Наш земляк помер 9 грудня у Харкові через отриманні поранення внаслідок ворожого обстрілу у Луганській області, повідомили на сторінці Шумської територіальної громади. Герою було 34 роки.

На площі Героїв Майдану священники відправили перший заупокійний молебень. Жителі громади попрощалися із Максимом зі сльозами на очах, не стримуючи емоції.

Міський голова Вадим Боярський від імені жителів громади висловив співчуття батькам та близьким загиблого з приводу надзвичайно важкої втрати. Максим захищав Україну з 2014 року, пройшов найважчі випробування у найгарячіших боях, проте до останніх днів не втрачав віру у Перемогу.

Чин поховання та віддання військових почестей відбудеться об 11 годині у селі Рохманів.

16 грудня в Шумській громаді оголошено днем жалоби.