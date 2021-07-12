Перший духовно-історичний фестиваль «Богданова каплиця» організували у селі Підлісці поблизу Кременця. Дійство відбувається біля каплички, яку облаштували козаки на честь Богдана Хмельницького.

Фестиваль присвятили 370-ій річниці Берестейської битви та ювілею каплиці Богдана Хмельницького. Подія розпочалася зі вшанування козаків та Божественної літургії, яку очолив митрополит ПЦУ Луцький і Волинський Михаїл. Він наголосив, що майже півтисячі років тому на цьому місці у капличці молився Богдан Хмельницький. Також тут була братська могила козаків.

«Капличка має давню історію, яка тісно пов’язана з іменем Богдана Хмельницького. Він кожного разу молився тут, перед тим, як йти у бій. Під час війни, а також Радянського періоду, капличка була зруйнована. Але вже в часи незалежності її відновили. Сьогодні перебувати тут для нас дуже символічно і цінно».

Після завершення літургії священники православної церкви України освятили воду у криниці, що знаходиться поблизу каплички. А також на території духовного центру відкрили пам’ятну дошку. По завершенню урочистостей місцеві жителі показали театралізовану постановку «Легенда про Богданову каплицю», яка репрезентує історію України.