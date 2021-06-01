Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури складають абітурієнти на Тернопільщині. Це найбільш масове тестування. В області для участі в основній сесії зареєструвалося 10 769 вступників.

На Тернопільщині діє 45 пунктів тестування. Перед входом учасникам вимірюють температуру тіла та перевіряють на наявність ознаки респіраторного захворювання. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50 год, його не допустять до участі в ЗНО. Абітурієнти складають іспит, дотримуючись маскового режиму.

“Цього року у Тернопільській області — понад 10 769 тисяч учасників ЗНО. Абітурієнти обирали: складати українську мову і літературу чи лише українську мову. Для тих, хто йде на технічні спеціальності, їм не потрібно складати українську мову та літературу, достатньо скласти лише українську мову. У цьому році діти звільнені від обов’язкової державної підсумкової атестації. Там де запис — державна підсумкова атестація, буде зазначено про звільнення. Минулого року через це кількість учасників у нас скоротилася на 25 %. Думаю, що цього року може бути така сама ситуація”, – зазначаив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета, враховуючи день проведення, подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася 21 травня тестуванням з хімії та триватиме до 15 червня. Також з 2021 року випускники можуть складати ЗНО із 5 предметів. До цього часу максимальна кількість була 4.