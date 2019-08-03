«Дзвони Лемківщини», – ХХ-ий фестиваль лемківської культури проходить у Монастириськах.

Дійство відбувається традиційно в урочищі Бичова. Там зібралися лемки з різних областей і країн світу.

Під час відкриття фестивалю запалили «Лемківську ватру», що символізує відродження цієї культури. Вогнище палатиме упродовж фестивалю. Попереду в усіх учасників дійства – насичена програма, яка спрямована на популяризацію звичаїв і традицій лемківського народу.

«Лемки з усієї України і світу зібралися, щоб зберегти свою культуру, згадати історію та передати їх наступним поколінням. Після урочистого відкриття етнофестивалю відбулась найважливіша подія свята – традиційне запалення ватри, яка горіла цілу ніч. В вечері біля вогнища молодь збирається на лемкоспіви і над галявиною здіймається мелодія давніх пісень», – каже учасниця фестивалю Марина Дашкевич.

За словами організаторів, упродовж фестивалю виступить близько тисячі артистів. Завершиться дійство завтра.

Цьогорічний фестиваль особливий, – запевняє голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Адже відзначають 75-річницю депортації етнічних українців з Лемківщини. До нас прибули представники семи країн, у яких проживають лемки: Америка, Канада, Польща, Словаччина, Хорватія, Сербія, Україна. Звісно, найбільше лемків в Україні – близько 200 тисяч, в інших країнах – десятки тисяч. Запаливши нашу традиційну двадцяту ватру, ми сподіваємося зберігати і поширювати нашу культуру. Ватра означає для нас надію на майбутнє. І таким велелюдним зібранням лемків з різних куточків світу ми хочемо показати нашу єдність».

У рамках фестивалю діє Музей лемківської культури, а також експозиція «Лемківське село». Упродовж трьох днів лунатимуть лемківські пісні, народні умільці представлять свої вироби, а господині частуватимуть традиційними лемківськими стравами.

Софія Романська