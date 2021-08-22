Історичний табір «Світанкові віхи ХІІІ «Легенди Асгарду» зібрав пластунів з різних регіонів України. Протягом десяти днів юнаки та дівчата навчатимуться історії, археології, астрономії та акторській майстерності.

Історичний табір проходить у селі Красівка. Тут перебуває понад 60 пластунів з Тернополя, Сум, Львова, Херсона, Миколаєва, Харкова, Кременця, Вишнівця, Бучача та Великогаївської громади. Як зазначив начальник управління молоді, спорту та іміджевих технологій ОДА Андрій Човган, юнаки та дівчата здобувають знання з історії та відтворюють побут ХІІІ століття на Тернопільщині. “Програма табору досить насичена. Учасники повністю занурюються в прадавню атмосферу: історична гутірка, одяг вікінгів, польова кухня. Дівчата і хлопці здобувають знання з археології, астрономії, акторської майстерності, навіть навчаються стрільби з лука. Десятки цікавих занять, які перетворюють таборування в цікаву мандрівку у часі. Бажаємо пластунам з користю провести час та чекаємо усіх наступного року. Сподіваємося, що ці знання, які вони отримають тут, допомагатимуть їм надалі”.

Додамо, історичний табір для пластунів на Тернопільщині проводять не вперше. Юнаки та дівчата збираються тут щоліта, щоб поповнити знання та випробувати фізичні задатки.