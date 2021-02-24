Рівень захворюваності на COVID-19 може суттєво зрости на Тернопільщині уже на початку весни. Такі невтішні прогнози в обласного лабораторного центру. Серед причин – різке ускладнення епідемічної ситуації в сусідніх областях: Івано-Франківській та Хмельницькій.

Минулої доби на Тернопільщині додалося більше сотні нових випадків коронавірусу. А загальне число лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнуло майже 41 тисячі. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, ситуація із захворюваністю залишається складною та зберігає негативні тенденції.

«Обласний лабораторний центр може прогнозувати, яким буде рівень захворюваності на COVID-19 надалі. Поки що ті прогнози невтішні. Оскільки ми бачимо, що в сусідніх регіонах ситуація неблагополучна, йдеться про Івано-Франківську та Чернівецьку області. Тому варто бути готовим до того, що і в нас зростатиме рівень захворюваності. Вкотре звертаюся до жителів краю з проханням дотримуватися карантинних вимог».

Найбільше занепокоєння в лікарів викликає показник летальності на Тернопільщині, який цього року значно збільшився і наздогнав загальноукраїнський рівень. Загалом від початку пандемії з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло 586 людей.