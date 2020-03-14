Ускладнення погоди передбачають цими вихідними на Тернопільщині. Вночі температурні показники місцями знижуватимуться до мінусових. Додаватиме холоду і сильний поривчастий вітер.

Субота в Україні буде прохолодною, – зазначає синоптик Наталка Діденко. А от у неділю потепліє.

«Неділя очікується дещо теплішою. Присуне антициклон на ім‘я Helge і тому скрізь передбачається суха повітряна маса. І головне в цій карантинній ситуації – сонце, яке трохи допомагає боротися з вірусом. Хоча посилиться похолодання вночі до невеликих морозів, а вдень очікується усього +2+8 градусів. Наступний тиждень принесе в Україну знову потепління, а на наступні вихідні знову похолодає. Ось такі карантинні і синоптичні гойдалки нас чекають. Головне, не втратити голову, здоровий глузд і здоровий стан організму».

Отже, погодні умови другої половини березня будуть досить мінливими. Втім, уже наступного тижня передбачають чітку тенденцію щодо підвищення температурних показників.

Софія Романська