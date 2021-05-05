73 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. За інформацією обласного лабораторного центру, рівень захворюваності три тижні поспіль зберігає тенденцію до зниження. Втім, МОЗ прогнозує, що на початку літа можливий новий спалах хвороби.

Зростання рівня захворюваності передбачають через три тижні. Лікарі припускають, що через свята люди зволікають з медичною допомогою.

«Ми очікуємо деяке зростання кількості хворих десь в червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо прийти – це буде залежати від того, якою буде мобільність населення, як люди будуть переміщатися, як люди будуть святкувати Великдень. Тоді вже ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, як зараз, стався, починаючи з лютого, ми не будемо чекати», – зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

На Тернопільщині наразі перевищено показник по виявленню випадків інфікування, а відсоток епідпорогу складає 146,1%. Область залишається у «помаранчевій» зоні карантину.