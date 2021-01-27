COVID-19 на Тернопільщині лабораторно діагностували у понад 37 тисяч жителів краю. Втім, епідеміологи припускають, що цю хворобу вже перенесли близько 40% населення області.

Попри зниження рівня захворюваності на коронавірус, лікарі кажуть, що поки розслаблятися рано. Адже за прогнозами ВООЗ, у лютому-березні можлива нова хвиля COVID-19.

«Протягом тижня нові випадки захворюваності не перевищували двох сотень, а впродовж двох днів їх кількість знижувалася до менше сотні. Однак ми продовжуємо працювати і кожного дня моніторити епідситуацію. Не дивлячись на покращення епідситуації в області, хотіла би ще раз звернутися до громадян та закликати і надалі дотримуватися тих карантинних обмежень, які встановлені МОЗ. Адже наразі колективного імунітету не достатньо, щоб протистояти поширенню коронавірусу. І в нас можливі нові підйоми рівня захворюваності», – зазначила головна державна санітарна лікарка Оксана Чайчук.

Епідеміологи наголошують: без вакцинації подолати епідемію неможливо. Оскільки антитіла захищають від повторного зараження лише протягом кількох місяців. Насамперед в області готуються проводити щеплення групам професійного ризику.