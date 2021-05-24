Епідемічне “затишшя” прогнозують влітку на Тернопільщині. За дослідженнями львівських епідеміологів, позитивні тенденції із COVID-19 збережуться на Тернопільщині в червні-липні.

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 55 нових випадків коронавірусної хвороби. Рівень захворюваності більше місяця зберігає тенденцію до зниження.

Як зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, на стаціонарному лікуванні через COVID-19 перебуває 420 осіб, а загалом з хворобою на Тернопільщині бореться 3464 людей.

“Інтенсивний показник захворюваності по області становить 6662,5 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень, в Україні – 5724. У закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 422 осіб, зокрема, 419 дорослих та 3 дітей, 390 пацієнтів використовують підтримку кисню, 13 осіб – на апаратах штучної вентиляції легень. Показник завантаженості ліжок по області – 17% з підозрами”.

За словами лікарів, меншає хворих серед дорослих і дітей. Такі тенденції простежуються у більшості населених пунктів області. Втім, занепокоєння у медиків викликають нові штами COVID-19, що призводять до спалахів у європейських країнах.