На Тернопільщині прогнозують двадцятиградусні морози

24/01/2019 Розмір тексту:

Морози на Тернопільщині протримаються, як мінімум, до кінця тижня. За прогнозами синоптиків, цими днями на заході можливі незначні опади у вигляді снігу, а температурні показники знижуватимуться до дванадцяти градусів нижче нуля.

«24 січня атмосферні фронти відсунуться. Загальна картина синоптична четвергова така: періодично сніг та мороз. Температура повітря на Заході вночі -7 -12, вдень -2 -6 градусів. Завтра опади та явища послабнуть. Мороз втримається. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, тому про ситуацію на дорогах та особливу увагу ще раз нагадую», – наголосила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, морозяна погода спостерігатиметься на Тернопільщині до кінця тижня. Дещо послабшають морози цими вихідними. З 26-го січня стовпчики термометрів підвищаться до нуля. Метеорологи обіцяють, що наступний тиждень буде дещо теплішим. Однак разом з підвищення температурних показників прийдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Софія Романська