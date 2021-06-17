На Тернопільщині продовжили програму молодіжного житлового кредитування. Хто може нею скористатися?

Багатодітна сім’я учасника АТО з Тернопільщини отримала квартиру у рамках обласної програми кредитування молодіжного житлового будівництва. Родині надали пільговий довготерміновий кредит на житло на суму понад 700 тисяч гривень.

Програму із забезпечення молоді житлом в Україні продовжили до 2023 року. За даними Держстату, на квартирному обліку перебувають понад 657 тис. громадян, з них понад 68 тис. – молодь. У відкритих реєстрах Держмолодьжитла зареєстровано 7513 заяв громадян для участі у Державній програмі забезпечення молоді житлом.

«Соціальний запит на таке кредитування є значним. Велика потреба визначає необхідність як подовження терміну дії програми, так і фінансування із державного бюджету. На Тернопільщині сім’я учасника АТО, багатодітна отримала кредит за рахунок коштів обласного бюджету в сумі майже сімсот тисяч гривень. Враховуючи те, що троє дітей, сім’я буде повертати 50% від отриманого кредиту. Вони придбали двокімнатну квартиру. У місяць їм доведеться платити 1300 грн.», – каже директор Тернопільського регіонального управління Держмолодьжитла Андрій Козак.

У рамках програми сім’ї надали пільговий довготерміновий кредит на суму понад 700 тисяч гривень. Родина повертатиме лише половину коштів. Такою програмою можуть скористатися сім’ї, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Необхідно підготувати пакет документів і стати у чергу Держмолодьжитла.