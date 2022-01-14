На Тернопільщині продають спиртозавод за майже 30 мільйонів гривень

Фонд державного майна України оголосив онлайн-аукціон з приватизації «Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту» ДП «Укрспирт», що на Тернопільщині.

Аукціон запланований на 27 січня, стартова ціна становить 28,1 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДП «Укрспирт».

«Переможець торгів отримає у власність нерухомість спиртового підприємства, зокрема головний корпус заводу, зливне відділення, зерно/-спиртосховища, лабораторiю сировини і примiщення цеху екстракцiї хмелю», — йдеться в повідомленні.

Згідно із останніми змінами до законодавства, оновились умови проведення аукціонів з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт». На виконання закону, Міністерство економіки ініціювало включення до умов продажу зобов’язання про погашення частини кредиторської заборгованості підприємства у розмірі балансової вартості активу, який він купляє (фактично це є стартова ціна).

У випадку цього аукціону це 28,1 млн грн, які, відповідно до закону, у 3-х денний період після отримання будуть спрямовані на погашення боргів», — підкреслили в «Укрспирті».