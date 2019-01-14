На Тернопільщині президента обиратимуть понад 800 тисяч виборців

14/01/2019 Розмір тексту:

У виборах Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, зможуть взяти участь близько 829 тисяч виборців з Тернопільської області.

За даними Державного реєстру виборців станом на кінець 2018 року, кількість виборців у Тернопільській області становить 828681 особа, включаючи громадян з відміткою про вибуття. Число виборців у місті Тернополі дорівнює 181961, а у містах обласного значення: місті Бережани – 14024, місті Кременеці – 15841 та місті Чорткові – 21945. Виборців з відміткою про вибуття загалом у регіоні є 18543, а в обласному центрі їх кількість – 7006 громадян.

З 17 районів області найбільше виборців у Тернопільському, їх кількість, в тому числі міста Тернополя, становить 235719 осіб, у Чортківському – 57408 і в Кременецькому – 52989, а найменше у Монастириському районі – 21863 виборці.

За інформацією з офіційного сайту Державного реєстру виборців, на території Тернопільської області є 1182 виборчих дільниці, що утворені на постійній основі. З них кількість малих становить 615, середніх – 422 та великих – 145 дільниць.

«Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилось вісімнадцять років, окрім повнолітніх осіб, які визнані судом недієздатними. Виборець має лише один голос і може використати його лише на одній виборчій дільниці. Реалізація активного виборчого права забезпечується шляхом включення громадян до списку виборців на відповідній виборчій дільниці: звичайній, спеціальній, закордонній – утворених на постійній основі, чи спеціальній – утвореній на тимчасовій основі. Варто додати, що відповідно до статті 35-1 ЗУ «Про вибори Президента України» виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини 3 статті 7 ЗУ «Про державний реєстр виборців». Для цього громадянин повинен звернутися із заявою до відповідного органу ведення Реєстру та додати копії необхідних документів. Детальніше про процедуру тимчасової зміни місця голосування можна ознайомитись на сайті ДРВ» – зазначила координаторка громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка.

Раніше ОПОРА повідомляла, що голосування мешканців Тернопільщини буде організовано на 5 територіальних виборчих округах.

Відповідно до частини 5 статті 30 Закону України «Про Державний реєстр виборців» відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців.

Громадянська мережа ОПОРА також нагадує, що порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків регулюється статтею 212-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: ОПОРА