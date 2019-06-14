Сьогодні, 14 червня, прокурор Тернопільської області В’ячеслав Перч представив колективу Теребовлянської місцевої прокуратури нового керівника – Андрія Шокала.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Андрія Шокала призначено наказом Генерального прокурора за рекомендацією Ради прокурорів України.

Андрій Шокало – уродженець м. Збараж. У 2006 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

До призначення на посаду керівника Теребовлянської місцевої прокуратури працював у державній виконавчій службі, прокуратурі м. Тернополя та прокуратурі Тернопільської області. З 2011 року Андрій Миколайович – прокурор Лановецького, Тернопільського, Зборівського району, прокурор Тернопільської місцевої прокуратури, з лютого 2017 по червень 2019 року – перший заступник керівника Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області.

Василь Лотоцький, що до часу цього керував Теребовлянською місцевою прокуратурою, очолюватиме Кременецьку місцеву прокуратуру.