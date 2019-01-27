На Тернопільщині представники Ляшка збирають персональні дані виборців

27/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині Радикальна партія Олега Ляшка, використовуючи анкету для отримання безкоштовної газети «Слово Ляшка», збирає персональні дані виборців та визначає їх політичні вподобання.

Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

Спостерігач ОПОРИ довідався, що Заліщицька районна організація Радикальної партії Олега Ляшка проводить анкетування серед населення. Представник цього осередку партії Микола Дозорців повідомив, що це робиться з метою адресної доставки газети «Слово Ляшка».

Спостерігачі ОПОРИ отримали один примірник анкети, що використовувалась для такого опитування. У ній особі, яка хоче одержувати запропоноване видання та заповнює цей бланк, крім свого прізвища, імені та адреси для отримання кореспонденції, пропонується вписати дані про сімейний стан та кількість дітей, вказати свій мобільний номер телефону та адресу електронної пошти, а також зазначити свою освіту, статус та сферу діяльності і соціальну категорію.

До того ж у анкеті запропоновано дати відповіді на питання про ставлення респондента до Радикальної партії Олега Ляшка та готовність долучитись до неї і яким чином. А також вибрати із переліку кандидата, за якого особа готова віддати свій голос, якщо вибори відбудуться у найближчу неділю.

Анкета містить згоду особи на обробку персональних даних: «Я підтверджую, що всі вищенаведені відомості надані мною добровільно, а також даю згоду на обробку та використання моїх персональних даних (у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних), які отримані Видавцем газети, для забезпечення видання засобу масової інформації та доставки його за вказаною мною адресою».

Також спостерігачам ОПОРИ стало відомо, що таке опитування представники Радикальної партії проводили серед населення у Теребовлянському районі.

Поза тим, 23 січня спостерігач ОПОРИ став свідком ситуації, коли одна жінка принесла у громадську приймальню Тернопільської організації Радикально партії (на вул. Олени Кульчицької, 3-5) близько 30 заповнених подібних анкет.

24 січня ОПОРА звернулась у приймальню Тернопільської організації Радикально партії, щоб уточнити інформацію у представників партії про описане вище анкетування. Передусім, цікавило питання, з якою метою збираються дані про соціальне становище, склад сім’ї та рід занять громадян. Проте коментар не вдалося отримати.

«Громадянам варто бути уважними при передачі своїх персональних даних та при підписанні згоди на їх подальшу обробку. У випадку, коли стало відомо, що такі відомості були використані для інших цілей, на які не було дано згоди особи, то варто звернутись у правоохоронні органи» – зазначила координаторка громадського спостереження ОПОРИ за виборами Президента України в Тернопільській області Ольга Галушка.

Як вказує радниця з правових питань Громадянської мережі ОПОРА Тетяна Юзвяк: «Хоча збір персональних даних у цьому випадку відбувається за письмової згоди опитуваних, що є дотриманням вимоги Закону України «Про захист персональних даних». Проте, є неприпустимим отримання згоди особи на обробку непропорційно великої кількості її персональних даних. Так, в нашому випадку це надання особами згоди на обробку персональних даних про сімейний стан, кількість дітей, освіту, статус, сферу діяльності, соціальну категорію, що є непропорційним поставленій меті – а саме для видання засобу масової інформації та доставки його за вказаною особою адресою. Тому, навіть якщо особа надала згоду на обробку персональних даних, частина з яких по своїй суті не потрібна для досягнення поставленої мети обробки, така обробка розглядатиметься як непропорційна та може становити порушення законодавства про захист персональних даних».

Раніше ОПОРА повідомляла про подібні випадки збору персональних даних виборців Радикальною партією Олега Ляшка у Вінницькій та Рівненській областях.

Відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.