У період карантину поліцейські краю працюють у посиленому режимі, аби забезпечити дотримання законності на території області.

Подбати про захист колег вирішили працівниці Бережанського відділу поліції. Вони організували пошиття захисних масок.

Дві швейні машинки, марлевий відріз та бажання допомогти: як зазначають самі поліцейські, найважче було знайти хвилину вільного часу, однак і з цим дівчата впоралися. За два дні їм вдалося виготовити майже 400 масок.

Засоби індивідуального захисту в першу чергу роздали дільничним офіцерам та працівникам групи швидкого реагування, які заступають на патрулювання вулиць та автошляхів. Планують бережанські працівники передати їх колегам у інші відділення поліції.

Самозахист – основний спосіб протидії коронавірусу, наголошують правоохоронці та закликають краян залишатися вдома.