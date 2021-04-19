Працівник Нової пошти відділення №1 в смт Заводське поблизу Чорткова, з матюками обслуговував клієнта.

Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті Підслухано у Чорткові, передає 0352.ua. Автор-анонім зазначив, що працівника звати Павло.

Чоловік зайшов до відділення пошти і перше що почув – це «Двері мат закривай!».

«Працівник на ім’я Павло продовжив говорити підвищеним тоном: Ти шо мат не чуєш 3 рази уже сказали, на вагу став мат; я cпокійним голосом запитав у нього: Чому ви на мене кричете, я ж нормально з вами говорю; на що він мені відповів матом: Пішов з відси; я розвернувся до дверей, та задав питання, а як ваша фамілія? Він кинувся мені на зустріч і підійшовши на відстань 20 см. ще раз матом у грубій формі сказав щоби я пішов», – йдеться у повідомленні.

Автор допису зазначив, що вийшов з відділення і зателефонував до поліції.

«Під час моєї телефонної розмови з поліцейськими, працівник вийшов із відділення та почав бігти у мою сторону. Я був на мопеді, тому швидко покинув місце конфлікту. Через 20 хв підїхала патрульна поліція, працівника на ім’я Павло більше не було на місці, та камери уже не працювали, та моніторі де показували завжди камери було написано ” немає сигналу», – додає потерпілий.