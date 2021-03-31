На Тернопільщині розробили перелік пунктів щеплень, які діятимуть на території новоутворених районів області: Чортківського, Кременецького і Тернопільського. Вони запрацюють на наступних етапах вакцинальної кампанії.

Стаціонарні і тимчасові пункти щеплень діятимуть у закладах охорони здоров’я. Спершу планували облаштувати півтори сотні таких пунктів. Однак в результаті вирішили створити 93.

“Сьогодні вакцинація на Тернопільщині відбувається як мобільними бригадами, так і в стаціонарних: тимчасових або постійних пунктах щеплення. До сьогодні таких пунктів щеплень було 23. З додатково задіяними працюватимуть уже 28. Медичні працівники проводять вакцинацію тих людей, яких направлено до них відповідно до етапу проведення імунізації за попереднім записом. Списки черговості вакцинації, тобто тих, хто і коли отримуватиме вакцинацію формуються мобільними бригадами з імунізації та в медустановах згідно поданих даних медпрацівників. Вакцинація проводиться виключно за добровільною та інформованою згодою. Вона є безоплатною у межах усіх етапів даної вакцинальної кампанії. Процедуру має бути організовано у такий спосіб, щоб не порушувати ані рутинної вакцинації, ані поетапної черговості COVID-вакцинації”, – наголосила регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва.

В області працює 11 мобільних бригад, які проводять вакцинацію на базі десяти Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Кожна бригада складається з лікаря, медичної сестри, водія, лікаря-дублера та середнього медичного працівника.