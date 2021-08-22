15 центрів масової вакцинації діє на Тернопільщині протягом вихідних. Вони облаштовані у більшості містечок області та охоплюють всю територію регіону. Відтак жителів краю просять імунізуватися від COVID-19.

Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, проводитимуть вакцинацію препаратами CoronaVac, Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca. За її словами, ключем до захисту від різних штамів коронавірусу є повний курс вакцинації.

“Усі 15 центрів та 56 пунктів вакцинації області працюватимуть відповідно до їх графіків роботи у вихідні дні. Маємо чотири святкові вихідні з нагоди 30-ї річниці Незалежності, прийнято рішення у ці дні не припиняти роботу Центрів масової вакцинації та вакцинальних пунктів у Тернопільській області. Варто бути уважним тим жителям області, у яких на державні свята, 23 та 24 серпня, припадає ревакцинація, а до повної імунізації, потрібно отримати дві дози вакцини. Наразі повний курс вакцинації є ключем до захисту від усіх штамів COVID-19, включно з «Дельта». Найвищий рівень захисту досягається після останньої дози вакцини”.

В області за минулу добу щеплено 2 070 осіб. Загалом від початку вакцинації імунізовано 177 997 осіб. Втім, Європейське агентство з лікарських засобів та Європейський центр профілактики та контролю захворювань рекомендують усім громадянам дотримуватися правил безпеки та продовжувати носити маски, зберігати соціальну дистанцію, незважаючи на повний курс вакцинації.