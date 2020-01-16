15 січня в обід у селі Новики Збаразького району виникла пожежа в кімнаті одноповерхового житлового будинку.

Як повідомили у ДСНС, на місці події виявлено тіло загиблої власниці будинку, громадянки 1944 року народження.

Вогнем знищено дерев’яний диван, облицювання стін на площі 2 м. кв.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Всього з початку 2020 року в Тернопільській області внаслідок пожеж загинуло 6 людей.