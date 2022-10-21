На Тернопільщині повністю вимкнуть вуличне освітлення.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це пов’язано із необхідністю заощаджувати електроенергію після руйнівних ударів агресора по українській енергосистемі.

Попереду – жорсткі умови заощадження електроенергії, – каже Володимир Труш. Втім, наразі йдеться про вимкнення вуличного освітлення та сітілайтів.

«Після 10 жовтня, коли ворог здійснив руйнівні удари по нашій енергосистемі, відповідно, енергосистема України просіла. На сьогоднішній день, ми зобов’язані це зробити, якщо ми хочемо мати світло завтра і післязавтра, тобто вжити заходів щодо економії електроенергії. З сьогоднішнього дня відключається повністю зовнішнє вуличне освітлення. Друге – відключаємо всі сітілайти, білборди, всю зовнішню рекламу. Не йде мова про те, що це буде 17-23. Це йде повністю на цілу добу. Ми без цих речей наразі можемо обійтися. Хочу звернутися до жителів області, серйозно поставитися, якщо є можливість не включати електроприлади в розетку, зробити такі речі, щоб зекономити, адже кожен кіловат електроенергії, яку ми зекономили сьогодні – це можливість мати світло на наступні дні», – зазначив Володимир Труш.

Жителів краю попереджають: можливі аварійні вимкнення електроенергії за графіком або за необхідності. Втім, їх застосовуватимуть лише за вимогою Укренерго.