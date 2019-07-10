Тіло свого дванадцятирічного пасинка у літній кухні 9 липня виявив чоловік, 1972 року народження. Хлопчик повісився, прив’язавши мотузку до цвяха у стіні. Поруч стояв стілець.

Як повідомляють у поліції, оперативники після огляду тіла дитини слідів насилля та самооборони не виявили. Мама неповнолітнього на заробітках. Шестикласник жив з вітчимом та братом.

Одна з версій, яку опрацьовують правоохоронці, що на такий крок хлопчик міг піти після розмови з батьками. Напередодні батьки вичитали дитину через нешанобливе ставлення до речей – він за останній час розбив два мобільних телефони. Проте, що сталося і які причини, встановлюватимуть у ході слідства.

Сусіди кажуть, що вітчим любив хлопців і доглядав за ними. Вони завжди були чисті та доглянуті. Чому дитина пішла на непоправне – не розуміють.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “самогубство”.