У ніч з 11 на 12 липня невідомі проникли до храму Преображення Господнього у селі Гніздичне Збаразького району.

Про це поліцейських повідомив настоятель церкви, протоієрей Іван Лесик, розповіли у поліції.

Зі слів священника, ввечері напередодні свята Апостолів Петра і Павла храм був зачинений, а зранку, прийшовши на богослужіння, він помітив, що всередині все перекинуто. Найімовірніше, крадії шукали якісь цінності.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, обстежила храм і з’ясувалося, що крадії проникли всередину, відваживши металопластикове вікно. З церкви зникла посріблена ікона Почаївської Матері Божої. Наразі встановлюється її історична цінність.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ. Тривають слідчо-оперативні заходи.