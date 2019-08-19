Потрійна автопригода, в результаті якої загинула людина, трапилася близько 12 години у селі Озерна Зборівського району.

Як повідомляють у поліції, 59-річний житель Підволочиського району не впорався з керуванням автомобіля Volkswagen Jetta, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою «IVECO Magirus» із напівпричепом. В результаті удару великогабаритне авто зачепило легківку «ЗАЗ-1105», яка рухалася в напрямку Тернополя позаду іномарки. Після чого вантажівка з’їхала з проїжджої частини дороги в кювет та врізалася в дерево.

В результаті ДТП травми несумісні з життям отримав водій автомобіля Volkswagen Jetta. Він помер в кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ.