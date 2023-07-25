Робота для водіїв різних категорій є на Тернопільщині. Роботодавці пропонують 156 актуальних вакансій.

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі зайнятості.

Найбільше вільних робочих місць у вантажному автомобільному транспорті, а також у пасажирському наземному та вантажному залізничному транспорті. Потрібні водії легкових і вантажних автомобілів, тролейбусів, навантажувачів та інші із правами категорій «В», «С», «E», «Т», «Д».

Найвищу зарплату, як відзначають у Центрі зайнятості, водіям автотранспортних засобів пропонує ПРАТ «Тернопільський молокозавод» – 30 тисяч гривень; КП «Тернопільелектротранс» водіям тролейбуса платитиме по 20 тисяч; «Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів» запрошує водія навантажувача на зарплату 16,1 тисячі гривень.

Якщо людина готова працювати водієм, але немає відповідної кваліфікації, то за спрямуванням служби зайнятості професію водія автотранспортних засобів категорій «В» та «С1» можна здобути у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ імені Івана Пулюя, водія навантажувача – у Тернопільському обласному НКЦ, водія тролейбуса – в КП «Тернопільелектротранс». Оплата навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Окремі категорії громадян можуть отримати ваучер на навчання на суму 26 840 гривень для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці за професією водія автотранспортних засобів категорій С, С1, D1, D, CE, C1E, DE, D1E.

Детальнішу інформацію можна дізнатися у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості або за номером «гарячої лінії» – 0635765756.