Ринок громадського харчування на Тернопільщині потребує фахівців. Наразі відкрито більше двадцяти вакансій у ресторанах міста і районів області.

Зокрема, у закладах громадського харчування потрібні офіціанти, бармени, кухарі, – розповідає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Пропонована зарплата – близько семи тисяч гривень.

«Роботодавці хочуть бачити не лише професіонала своєї справи, а й ввічливу, акуратну, уважну людину, яка добросовісно відноситься до роботи та вміє спілкуватися з клієнтами. Залежно від обов’язків та кваліфікації, своїм працівникам роботодавці готові платити від 4700 до 7 000 гривень, а також відсоток від денної каси (преміальні) та плюс «чайові». Пропонується змінний графік роботи, розвезення персоналу в нічний час додому, стажування на робочому місці тощо. Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості такі професії можна здобути у професійно-технічних закладах області. Навчання проводиться за груповою формою від 3,5 до 5 місяців».

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних відбувається за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Охочим працювати у закладах громадського харчування радять звертатися до обласного центру зайнятості.

Софія Романська