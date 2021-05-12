12 травня – Всесвітній день медичних сестер. Вони завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках, особливо у теперішній час пандемії.

З початку 2021 року роботодавці звернулись у Тернопільську обласну службу зайнятості за допомогою в укомплектуванні 107 вакансій медсестер у лікувальних закладах, медичних центрах, стоматологічних кабінетах тощо.

На 11 травня 2021 було 5 актуальних вакансій медсестер.

Інформацію про місця праці можна отримати у Тернопільському МРЦЗ та Підволочиській райфілії ОЦЗ.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медичної сестри з догляду за хворими можна здобути в Заліщицькому вищому професійному училищі, Дніпровському, Донецькому, Івано-Франківському та Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання 3 місяці. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво державного зразка. Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також, деякі категорії громадян можуть отримати безкоштовний ваучер для підготовки, підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство», «Фізична терапія, ерготерапія».

Якщо Вас зацікавили вакансії та можливість професійної підготовки, за більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільської обласної служби зайнятості.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 23-49-77)