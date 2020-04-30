Попри сучасні технології праця листоноші досі має попит. Усі міста і села України розділено на доставні дільниці, і кожну з них, а це майже 12 тис. відділень поштового зв’язку, обслуговують 34 тис. працівників Укрпошти.

У Тернопільській дирекції акціонерного товариства “Укрпошта” на 29 квітня 2020 року є 26 вакансій: завідувач господарства, листоноша (поштар), начальник відділення зв’язку, оператор поштового зв’язку, слюсар-ремонтник.

Про це повідомляють у Відділі інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості.

Так, листоноші потрібні у 8-ми районах області: Борщівському, Бучацькому, Заліщицькому, Гусятинському, Козівському, Підволочиському, Теребовлянському, Шумському та у м. Чорткові. У Зборівському, Заліщицькому, Козівському, Підволочиському, Теребовлянському районах та м. Кременець потрібні начальники відділень. Середня зарплата цих працівників до 6500 гривень.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.