На Тернопільщині потеплішає, але не завтра

На Тернопільщині домінує циклон. Через його вплив у регіоні спостерігається похмура волога прохолодна погода з високою ймовірністю опадів. За прогнозами синоптиків, цими днями температурні показники зберігатимуть тенденцію до зниження.

Мінлива хмарність, підвищений рівень вологості, дощі, тенденція до зниження температурних показників – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині цими днями. Відчутні метеорологічні зміни обіцяють вихідними.

«Циклон крутитиметься і 21-го вересня. На дощі розраховують, за прогностичними моделями, західні області України. У Карпатах – з мокрим снігом, яким вже не здивувати, бо йде третій день з перервами. Переважно на високогір’ї. Температура повітря найближчої ночі буде низькою: +5 +10 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, така погода протримається на Тернопільщині майже до кінця тижня. А вихідними обіцяють невелике потепління.