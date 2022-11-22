На Тернопільщині потеплішає, але буде небезпечно

Південний циклон зумовлюватиме погоду цими днями на Тернопільщині. Через його вплив спостерігатимуться різкі перепади температурних показників від мінуса до плюса, як наслідок – утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 23 листопада очікується черговий вихід Південного циклону, який сприятиме погодним змінам.

«По області очікується хмарна погода. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі опади: дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці – туман, ожеледь. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. Ввечері 22 листопада та вночі і вранці 23 листопада можливий туман видимістю 200 – 500 м, ожеледь. На Тернопільщині – І рівень небезпечності, жовтий».

За попередніми прогнозами, наприкінці тижня у краї дещо потеплішає. Втім, через перепади температурних показників на дорогах буде досить слизько.