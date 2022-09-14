Тепло прийшло на Західну Україну. Втім, протримається така погода недовго. У четвер синоптики передбачають дощі, а після опадів знову похолоднішає.

Погода у краї цими днями буде мінливою. Температурні показники коливатимуться від 10 до 20 градусів тепла. Регіон огорнуть густі тумани, що ускладнить рух на дорогах.

«15-те вересня обіцяє бути дощовим. Дощі очікуються від невеликих до помірних у більшості областей України. Не забувайте про тумани! Окрім сезонної романтичної краси вони погіршують видимість і водіям можуть суттєво ускладнювати рух, особливо у нічні та ранкові години. На більшості території очікується протягом дня +15 +19 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у п’ятницю та вихідними в краї відчутно похолоднішає, а також будуть частими дощі.