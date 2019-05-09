Дев’ятого травня на Тернопільщині очікуються складні погодні умови.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в регіоні ймовірні заморозки. Температура повітря вночі опускатиметься до трьох градусів нижче нуля. Відтак в області оголошено «жовтий» рівень небезпечності.

Дощі залишать Західну Україну та посунуться на східні регіони, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Відтак на Тернопільщині наступної доби спостерігатиметься сонячна погода.

«9-го травня у західній частині України дощі припиняться, нарешті можна буде пересвідчитися, що сонце про нас не забуло. На решті території України пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер буде з північного заходу, поривчастий. Температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме відносно комфортні +14+18 градусів».

Щодо попередніх прогнозів метеорологів, то в західному регіоні передбачають досить мінливу погоду. До кінця тижня ще можливі дощі, температурні показники коливатимуться від 15 до 18 градусів вище нуля.

Софія Романська