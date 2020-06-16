На Тернопільщині зібрали засідання обласного штабу по боротьбі з коронавірусом. На ньому прийнято рішення посилити карантинні обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірус.

“433 особи на сьогодні в області хворіє на коронавірус в області, – стверджує Оксана Чайчук, головний санітарний лікар Тернопільщини. – 73 особи перебувають на стаціонарному лікуванні, 19 осіб – стан важкий, час від часу перебувають на ШВЛ та на кисневих концентраторах цих 19 людей. На сьогодні у Тернопільській області є чотири спалахи коронавірусу – 45 осіб Тернопільський район, де було проведення святкування дня народження, 31 особа – це станція швидкої допомоги у Тернополі, та фіскальна служба Тернопільської області – 23 випадки. Крім того на сьогодні є ще один спалах у Заліщицькому районі село Городок, де також відбулося святкування дня народження”.

Відтак, на засіданні комісії вирішили припинити окремі заходи на території області зокрема вирішили заборонити роботу спортивних груп секцій, фітнес-залів, а також перевезення пасажирів більше посадкових міст у транспорті, пишуть Тернополяни.

Також прийняли рішення заборонити будь-які масові заходи за винятком ЗНО та роботи поліції, чи рятувальників чи комунальників, або ж державних установ.

На території області прийняли рішення обмежити планову госпіталізацію, лише за умови погрішення стану пацієнтів.

Також з сьогоднішнього дня на теренах Тернопільщини вирішили припинити проведення профілактичних меддоглядів крім оглядів майбутніх військових та заборонити харчування в ресторанах всередині, тільки на винос, або ж на літніх майданчиках.

Детальніше – у сюжеті Тернопіль 1.