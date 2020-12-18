Урядом запроваджено перелік карантинних обмежень, які діятимуть з 19 грудня 2020 року на всій території України. Завдання поліції – ретельно стежити за їх дотриманням.

Отже, під забороною: проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Без змін залишаються обмеження, які діяли досі.

Правоохоронці й надалі закликають жителів області носити маски в громадському транспорті та громадських будівлях, дотримуватися безпечної дистанції, користуватися санітайзерами.