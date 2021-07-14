Спека на Тернопільщині далі посилюється. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 34 градусів тепла. Переважно у регіоні зберігатиметься суха погода.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї цими днями обійдеться без опадів. Вітер – південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 20 до 22 тепла, вдень передбачається 31-33 градуси тепла. Місцями температурні показники будуть ще вищими.

«Середа в Україні буде спекотною та сухою. Диктатура спеки в Україні триває і триватиме. На цьому тижні – точно. Так кажуть прогностичні моделі. Тому далі в Україні повсюди без опадів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наприкінці тижня на Тернопільщині пройдуть дощі та грози. Вони дещо остудять температуру повітря. Але відчутної прохолоди у регіоні поки не передбачають.