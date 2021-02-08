Негода протягом доби на Тернопільщині посилиться.

Про це повідомив метеоролог Степан Софінський. За його словами, можливі снігопади, хуртовини, пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Складні погодні умови на Тернопільщині зумовлює середземноморський циклон. Негода зберігатиметься до 11 лютого. Відтак жителів краю просять цими днями у далеку дорогу не вирушати.

«До кінця доби ми також прогнозуємо опади, сніг, мокрий сніг і дощ. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер 7 – 12 метрів за секунду, пориви 15 – 20 метрів за секунду. Можлива ожеледь, налипання мокрого снігу. Температурні показники коливатимуться від 5 до 10 градусів морозу. На 9 – 10 лютого ми також прогнозуємо опади, сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, вітер дещо послабиться. Температура повітря зберігатиметься мінусовою».

Через негоду у регіоні оголосили штормове попередження. Комунальники працюють цілодобово. Проте окремі ділянки доріг місцями переметені. Оскільки метеорологічна ситуація швидко змінюється.