360 нових хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, протягом тижня інфікованих у краї у два-три рази побільшало. За словами лікарів, ускладненню епідситуації сприяє також зростання кількості хворих на грип і ГРВІ.

“Бачимо, що кількість хворих збільшується. Такі тенденції будуть простежуватися і далі. Зокрема, цьому сприяє і циркуляція варіанту Дельта, а також маємо сезон підвищення захворюваності на грип і ГРВІ. Далі також ми маємо очікувати погіршення ситуації. “Жовта” зона введена не тільки тому, що ми досягли певних показників в Україні. Вона ще й уведена з метою запобігання подальшим серйозним ускладненням. Щодо покращення епідситуації прогнозів немає. З врахуванням тенденцій розвитку епідпроцесу, варто і потрібно застосовувати всі заходи впливу на ту ситуацію”, – каже епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Показники захворюваності на Тернопільщині, за інформацією МОЗ, відповідають “помаранчевій” зоні. Відтак чи посилюватимуть карантин у краї, питання залишається відкритим.