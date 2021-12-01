З понеділка на Тернопільщині посилять карантин.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, додаткові обмеження стосуватимуться насамперед невакцинованого населення.

«Посилення правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян. Уряд вимушений піти на вказані заходи для зменшення навантаження на медичну систему та збереження життя громадян. Найбільше змін торкнеться правил на “жовтому” рівні епіднебезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати модель діяльності: не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до обмежень або перевіряти документи та працювати без обмежень відповідного рівня, то нові правила не передбачають такої можливості. Тепер громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою, або мати сертифікат про одужання чи негативний тест”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині однією дозою вакцини щепилося понад 550 тис. жителів краю. Вихідними в області провели близько десяти тисяч щеплень.