5 серпня бійці чергового караулу ліквідували пожежу вантажного автомобіля «ЗІЛ-130» у селі Баворів Великогаївської територіальної громади.

Під час гасіння врятовано даний автомобіль, господарську будівлю та інші матеріальні цінності.

Вогнем знищено відсік двигуна, салон автомобіля на площі 2,5 м.кв та пакет документів, серед яких особисті документи та документи на автотранспорт.

Під час самостійного гасіння пожежі власник автомобіля отримав опіки 2-го ступеня лівої руки та перебуває на амбулаторному лікуванні.