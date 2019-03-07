У жахливій аварії на Тернопільщині постраждали п’ятеро людей. ФОТО

07/03/2019 Розмір тексту:

П’ятеро людей отримали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Серед них – двоє неповнолітніх дівчат. Аварія трапилася в Кременці 7 березня близько 2:30.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням на слизькій дорозі. В результаті – автівку занесло і вона врізалася в бетонну огорожу будинку. Далі легківку за інерцією відкинуло і вона перекинулася на бік.

Швидку викликав сам водій, а вже після того, як пасажирів забрали медики, він покинув місце події. До поліції прийшов за кілька годин. Каже, що злякався і тому втік.

У пасажирів забої та інші тілесні ушкодження. Двох з них госпіталізували в травматологічне відділення. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ.