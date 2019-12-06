П’ятеро жителів села Лідихів Кременецького району стали жертвами своєї односельчанки. Жінка брала в людей гроші в якості оплати за комунальні послуги, та в результаті селяни отримали платіжки з боргами.

У ході досудового розслідування стало відомо, що колишня працівниця пошти в період, коли працювала начальником відділення, привласнила майже чотири з половиною тисячі гривень, які односельчани внесли як оплату за спожитий газ. Жінка навіть видавала платникам чеки, проте гроші клала до власної кишені. Свої дії зловмисниця пояснює банально: самій потрібні були кошти, тому й витрачала чуже на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 190 ККУ.

Поліцейські перевіряють, чи не потрапили у шахрайську пастку 44-річної зловмисниці інші жителі села. Триває досудове розслідування.