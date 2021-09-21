На Тернопільщині посеред дороги горів “КамАЗ”. ФОТО

20 вересня на автодорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, у селі Мшанець Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа вантажного автомобіля «КАМАЗ».

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

Вогнем пошкоджено моторний відсік на площі 2 м. кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Під час гасіння врятовано даний транспортний засіб. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.