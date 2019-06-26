Місячник популяризації військової служби розпочався на Тернопільщині. Жителям краю пояснюють, які переваги дає військова служба.

У районних центрах й у Тернополі військовослужбовці розгорнули намети зі зброєю. Жителі краю ознайомлюються з різними військовими атрибутами. «Вміти користуватися зброєю у наш час, який зараз переживає Україна, дуже важливо. Та й служити в армії залишається обов’язком справжнього чоловіка та громадянина. Завдяки цим акціям багато дізнався про військову службу», – каже житель Бучацького району Іван Борщ.

Роз’яснювальні акції покликані підвищувати престиж військової служби, – наголошує представник Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату, старший лейтенант Андрій Днесь. Жителі Тернопільщини мають можливість отримати консультації щодо служби, а також щодо вакансій у військових підрозділах. «Розповідаємо про військову службу за контрактом, яка зараз визнана у Збройних Силах України пріоритетною та розрахована на середнє і молоде покоління – на потенційних Захисників Вітчизни. Нині створюються боєздатні, мобільні, якісно підготовлені, всебічно забезпечені, професійні Збройні Сили, які будуть здатні швидко та вчасно реагувати на загрози національній безпеці у військовій сфері. Серед військовослужбовців, які проводять роз’яснювальну роботу є учасники бойових дій, котрі пройшли горнило війни на Сході нашої держави і особисто знають наскільки важлива підтримка побратима-професіонала у бойових умовах. Для підвищення мотивації до військової служби за контрактом держава підвищує рівень грошового забезпечення, передбачені інші соціальні гарантії для військовослужбовців».

Додамо, цього року фінансове забезпечення військовослужбовців зросло на 41%.

Софія Романська