В Шумській громаді попрощалися із 23-річним військовим Іваном Аніним, який загинув у Києві, захищаючи від російського окупанта столицю нашої держави. За свободу України він віддав найцінніше – своє життя.

Похорон відбувся у с. Сураж. Провести в останню путь прийшли односельчани загиблого, жителі громади, представники влади, духовенство та побратими-нацгвардійці. Під супровід військового оркестру, повз живий коридор людей, які стояли на колінах, жалобна процесія пройшла вздовж села до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Панахиду відслужили священники ПЦУ на чолі з архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором. Поховали Івана Аніна на місцевому кладовищі під залпи почесної варти.