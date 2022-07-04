Сьогодні на Тернопільщині провели в останню путь земляка – захисника України Юрія Боднарчука.

Попрощатися з Героєм Вітчизни прийшло чимало людей: найрідніші, друзі і знайомі, односельчани та небайдужі люди. Про це повідомили у Борщівській міській раді.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника.

Царство небесне і вічна пам’ять Герою.

Герої не вмирають!!!”.

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Нагадаємо, Юрій Боднарчук був учасником АТО. У перші дні війни знову пішов боронити рідну землю. Внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Єгорівка Донецької області чоловік отримав важкі поранення, від яких, на жаль, помер у госпіталі.

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